En effet l’abbé Adolphe Bonyanga faisait ses adieux aux fidèles et à la paroisse.

L’abbé vient d’être chargé d’une nouvelle mission par l’évêque Pierre Warin au sein de l’équipe officiant dans l’espace missionnaire de Couvin-Philippeville. Là-bas, chaque prêtre n’est pas curé de telle ou telle paroisse, mais fonctionne en équipe pour l’animation de toute la vie pastorale.

En attendant, le départ de l’abbé marque la fin d’une ère à Athus. Adolphe Bonynaga était présent à Athus depuis 10 ans. Les deux premières années, l’homme a fonctionné comme vicaire avant de devenir administrateur de la paroisse. Il reconnaît que "les premiers contacts n’ont pas été faciles: les fidèles ont d’abord souhaité m’évaluer avant de m’accorder leur confiance. Par la suite, cela s’est très bien passé."

Pour preuve, à la fin de l’office, nombreux ont été les paroissiens à venir le congratuler, lui offrir un petit cadeau et lui dire au revoir.

De son passage athusien, Adople Bonyanga retiendra encore l’interculturalité de la paroisse avec un public issu de nombreuses communautés. Il a aussi été un défenseur des annuelles messes interculturelles.

Christian-Raoul Lambert s’est fait l’interprète de la Commune pour souligner le bon esprit de collaboration qui a toujours régné avec le curé.

L’échevin a aussi souligné la grande ouverture d’esprit, la volonté pacifiste, la tolérance et l’engagement envers la monarchie de celui qui s’est lié d’amitié avec beaucoup de fidèles. Et, à travers ce prêtre, il a aussi remercié tous ceux qui, venus d’Afrique ou de Pologne, animent les paroisses. "Sans eux, l’église connaîtrait un véritable désert", confiait l’échevin.

Des facilités de contact

Comme Marc Arend pour les Maîtres de Forges ou encore Rudy Jacob pour les pompes funèbres Colles-Dominicy, chacun a reconnu les facilités de contact de l’abbé Bonyanga.

D’ailleurs à son véritable prénom, l’homme préférait les diminutifs, se faisant appeler "Abbé Ado"ou tout simplement "Ado"comme lorsqu’il signait une dédicace sur le livre qu’il avait édité à l’issue de la défense de la thèse en 2013 pour son titre de docteur en philosophie de l’UCL.

Son remplaçant connu

Originaire de Kutu, province de Kasaï (RDC), Adolphe Bonyanga a été ordonné prêtre en 1998. Arrivé en Belgique en 2008, pour des études de philosophie à Louvain, il est passé par Weyler et Arlon avant d’arriver, donc, à Athus. Dimanche, sa dernière action de grâce a été concélébrée avec le diacre Jean-Paul Noël et les abbés Gaby Krier et Raymond N’Guetta, celui qui va lui succéder.