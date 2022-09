La banda «Los Tabascos» fête ses 30 ans

Depuis, le groupe n’a cessé de multiplier ses présences. Bien sûr au carnaval, celui d’Arlon mais aussi ceux de Florenville, Marche, Herbiester, Martelange, Bellefontaine, Meix-devant-Virton. Il est devenu une véritable référence d’animation déambulatoire.

On fait appel à lui pour de nombreuses manifestations dans la province comme lors des courses des Forges d’Anlier à Habay, aux Géroublonades de Gérouville, à la fête des pommes à Rachecourt, lors du week-end "Halanzy Gaiement", etc.

Le groupe s’est aussi distingué à l’étranger. Chaque année, la banda participe à une manifestation internationale: les fêtes du vin en Alsace (Ribeauvillé, Eguisheim) mais aussi dans le sud de la France. La fête du Cassoulet à Castelnaudary, le festival de bandas de Saint-Astier ne sont que quelques points de chute occasionnels tandis que le festival et concours de bandas à Condom (Gers) est un rendez-vous traditionnel. Cette année le groupe, attendu, s’y est rendu du 12 au 17 mai. Il s’y est distingué plusieurs années en collectionnant quelques prix face aux autres bandas!

Lors Tabascos, c’est 75 musiciens, issus principalement des Harmonies de Halanzy, mais aussi de celles de Habay, Saint-Mard, Ethe, Izel,

Les musiciens se retrouvent plusieurs fois par an dans la salle des Harmonies de Halanzy afin de répéter les nouveaux morceaux. C’est que la banda organise son repas annuel qui prendra cette année une exubérance particulière puisqu’il s’agira d’y célébrer, avec un peu de retard, dû au Covid, le 30eanniversaire de la création.

Au programme, de ce samedi 10 septembre un menu du sud-ouest comprenant apéro, assiette du Périgord, cuisse de canard ou volaille du sud-ouest, dessert et café (34 € par personne, 16 € enfant -16 ans) à réserver en versant le montant sur BE340017 4193 5090. Et si les boissons seront consommées avec modération, il n’y aura pas de limite pour l’ambiance avec des musiciens plus motivés que jamais!