Exposition, ciné et conférence sur l’Usine

Le mercredi 14 septembre à 20h le réalisateur français Maxime Simone viendra présenter son film De sueur et d’acier, un documentaire sur les métiers des sidérurgistes. Il a donné la parole à 17 témoins du bassin longovicien avec pour objectif de laisser une trace mémorielle sur toutes les phases de production et de transformation, du minerai à la fonte et de la fonte à l’acier jusqu’au produit fini. Le souvenir des intervenants est complété par des extraits de films et d’archives. La projection sera suivie d’un débat. Autre rendez-vous également suivi par un débat, le mercredi 21 septembre à 20h où Jean-Paul Dondelinger évoquera le passé, le présent mais l’avenir de cet espace dans lequel Athus et la ville d’Aubange doivent tenir leur place, l’Euregio SaarLorLux +, une association des Villes et Communes de la Grande Région dont il assure actuellement la présidence: "Nos territoires frontaliers ont souvent servi de champ de bataille. Aujourd’hui, unis par un passé minier et industriel commun, ces mêmes territoires coopèrent en vue de réaliser des projets transfrontaliers."Laurence Ball, directrice d’Euregio participera à a soirée.