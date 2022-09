Eudca’dog ouvre ses portes à Léglise: une journée qui s’annonce drôlement chien!

Cela fait tout juste un an que l’ASBL Educa’dog a vu le jour en plein cœur de Léglise. Là-bas, Marie-Eve Scholtes et Alexia Derycker proposent diverses activités afin de socialiser et sociabiliser les chiens de toutes races. Et le bilan de cette première année est plus que satisfaisant. "On a clairement dépassé nos attentes, souligne Alexia Derycker. L’ASBL compte plus de 125 membres qui proviennent des quatre coins de la province. On constate le fruit de notre travail avec de nombreux changements de comportement dans les chiens que nous suivons. C’est très positif pour la suite." Fort de ce succès, les deux dames ont développé de nouvelles activités en cours d’année. Comme le mantrailling, cette discipline canine venue des États-Unis et qui consiste à rechercher des personnes disparues ou égarées. "Nous venons aussi de développer le récréadog, une activité unique où les chiens sont mis en liberté dans notre parc fermé durant une trentaine de minutes. Sous surveillance, les chiens sont mélangés entre eux et développent ainsi des affinités."