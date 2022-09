Découverte d’un nid de frelons asiatiques à Chenois: faut-il s’alarmer?

L’avenir s’annonce plus compliqué

Cet événement, s’il fait parler, reste anecdotique. "La présence du frelon asiatique n’est pas encore très forte chez nous, même s’il y en a certainement d’autres déjà installés qu’on ne voit pas, puisqu’ils se construisent à la cime des arbres. Le problème par rapport aux guêpes et aux frelons européens, c’est qu’il construit souvent un nid secondaire. Si on ne détruit que le premier, ils continuent à se développer." Et ces 1res apparitions laissent présager un été 2023 plus compliqué. "Il y en aura de plus en plus; c’était prévisible depuis un moment,"

Un insecte nuisible

Peu inquiétante (voir encadré), une piqûre peut tout de même être dangereuse, en cas d’allergie. Mais le frelon asiatique reste plutôt inoffensif pour l’homme, pose de gros problème à nos apiculteurs et à nos abeilles, qu’il dévore en détruisant les nids. "S’il n’y avait pas cela, il poserait beaucoup moins problème. Nous verrons l’an prochain nous avons encore peu de recul pour savoir ce qui nous attend", conclut Quentin Parmentier.