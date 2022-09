Dans l’église de Virton, des enluminures du XIVe  siècle fascinent

Ce livre, il s’agit d’un manuscrit datant de 1320-1330, retrouvé par hasard il y a quelques années dans les bibliothèques du Séminaire de Namur, qui reprend l’Apocalypse de Saint Jean augmenté de dessins d’une précision sublime. Le manuscrit original tenant dans une main, une société de Ciney a été mandatée pour agrandir ces enluminures. Parmi elles, des reproductions de trois têtes de cheval, originellement d’environ 1 cm de côté, ont été agrandies à 30 cm de côté. De quoi pouvoir admirer la beauté du trait offert par le moine copiste, "qui vaut bien la ligne claire d’Hergé six siècles plus tard", ajoute le Chanoine Rochette, sourire aux lèvres. Le manuscrit est d’ailleurs d’une rareté et d’une qualité telles qu’il a été classé comme "Trésor de la Communauté française"il y a de ça 10 ans. Un trésor à telle enseigne que, dans le monde, il n’existe que quatre exemplaires de ce livre: à Londres, Paris, New York et Namur.

La promesse de découvrir un texte étonnant

L’exposition, qui reprend une quarantaine des 86 miniatures du manuscrit, présente également les textes extraits de l’Apocalypse de Saint Jean liés aux enluminures. Tout au long du parcours découverte, une explication des symboles contenus dans le texte religieux aide à mieux comprendre les sens cachés. En effet, le texte jouit d’une mauvaise réputation qu’il ne mérite pas tant que ça: "le mot apocalypse, étymologiquement, ne définit pas une catastrophe, il veut dire dévoiler. Ce livre-là veut donc bien révéler une vérité, pas une catastrophe", précise Joël Rochette.

Une exposition voyageuse

Si elle est présente à Virton jusqu’à fin septembre, l’exposition n’en est pas à son coup d’essai.

Durant les années précédentes, elle s’était implantée à Avioth, mais aussi dans de nombreuses autres églises et basiliques, avec l’aide des services culturels de la Région wallonne.

Accès libre et gratuit les samedis et dimanches de septembre, de 14 heures à 17 heures. Visites guidées et renseignements: 0494/06 04 77