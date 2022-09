Bientôt un parc communal au Miroir à Florenville

"C’est un appel à projets intitulé “Cœur de village 2022-2026” initié dans le cadre du plan de relance et qui concerne les communes de moins de 12000 habitants", entame Yves Planchard. La candidature de Florenville concerne l’aménagement d’un parc communal sur le site de celle qu’on appelle communément la plaine du Miroir. "Le projet concerne plus précisément la partie à droite du minigolf", poursuit Yves Planchard.

Jusqu’à 80% de subsides

Selon l’échevin Planchard, qui semble fonder beaucoup d’espoirs sur ce futur aménagement, les conditions préliminaires pour voir le dossier florenvillois accepté sont largement remplies. "Nous avons la maîtrise foncière du terrain, nous sommes bien plus avancés que l’esquisse dessinée demandée et nous avons déjà l’auteur de projet puisque ce futur parc correspond à la phase 3 de l’aménagement du pôle multiservices." Estimé à 617000 €, l’aménagement de ce futur parc communal pourrait obtenir jusqu’à 80% de subsides de la RW, soit la rondelette somme d’un demi-million. Quant à l’aménagement proprement dit il prévoit, entre autres, une zone ombragée, un espace de convivialité, un potager partagé, un échiquier géant, un espace jeux d’adresse et un de jeux d’eau, un espace d’activités sportives et un autre plus ludique. Le tout serait modulable avec accès PMR, doté d’un éclairage adéquat et surveillé.

Réseau cyclable commun

La bourgmestre Caroline Godfrin propose ensuite une convention entre Florenville et la province pour le réseau cyclable Points-nœuds. "C’est la mise en place d’un système de balisage uniforme qui va permettre de relier les communes de Chiny, Bertrix et Herbeumont." La province s’engage à placer, vérifier et entretenir la future signalétique. "À l’heure actuelle chacun met en place son système et c’est de plus en plus difficile de s’y retrouver." S’il est d’accord sur le projet, le conseiller Richard Lambert fait remarquer: "Tout ce qu’on peut espérer c’est que ce ne soit pas encore une couche de lasagne sur une couche de pâte. De plus il faudra veiller à ce que tout le travail déjà réalisé au niveau local ne soit dévalorisé ou ne passe carrément aux oubliettes".