Au vu des mauvaises conditions météorologiques annoncées ce vendredi, l’activité vol à voile organisée dans le cadre de la journée des sportifs d’élite de l’Adeps, à Saint-Hubert est annulée. Programme de la journée : 8 h 30, accueil et activité à l’Euro Space Center à Transinne ; 12 h, photo de groupe et prises de paroles au Centre Adeps de Neufchateau (Chéravoie, 2) et à 12 h 30 repas.