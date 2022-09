«S’il n’y a pas de soutien à l’horeca, il y aura des faillites»

Thierry Neyens, patron du Peiffeschof à Arlon et président de la fédération horeca de la province de Luxembourg se pose la question – pour la énième fois, serait-on tenté d’écrire –: comment le secteur de la restauration et de l’hôtellerie va-t-il s’en sortir pour résoudre l’équation à plusieurs inconnues (personnel à payer, prix de l’énergie et des matières premières qui grimpent)? "Le secteur, qui a subi deux ans de Covid au cours desquels il n’a pas pu faire de réserve, est fragilisé. Il l’est d’autant plus depuis six mois. Rien que le coût prohibitif des matières premières influence la confection de nos cartes. Car comment encore proposer de bons prix tout en se dégageant une marge?", demande-t-il.