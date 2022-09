Rouvroy : la saison 2022-2023 du ROx débutera avec un concert de Julie Zenatti

Le sport a du succès!

Le volet culturel du ROx a un peu de mal à redémarrer, la faute à la crise du coronavirus, qui a laissé des traces. Par contre, pour le volet sportif dirigé par Christophe Lecomte et son équipe, les affaires fonctionnent plutôt bien. "Le ROx sera reconnu comme centre sportif local, aux yeux de l’Adeps, dès le 1er janvier 2023 pour une période de 10 ans. C’est une belle reconnaissance du travail mené. 13 clubs occupent nos espaces, dont le prestigieux ACD", ajoute Christophe Lecomte. Des marches Adeps, du badminton, du volley, du roller hockey, du VTT, du stretching ou encore de la danse de salon; le choix est vaste et s’adresse à tous les publics. Quelques années après le lancement du centre culturel et sportif de Rouvroy, Stéphane Herbeuval se félicite du travail accompli. "Quand je vois que l’outil fonctionne grâce à 3 personnes et quelques bénévoles, c’est une belle réussite! Je suis confiant dans la qualité de ce qu’on fait", commente le président du centre culturel et sportif de Rouvroy. Le programme complet est à découvrir sur le site web du ROx.

Infos et réservations: www.rox-rouvroy.be ou 063 24 59 20