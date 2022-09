Hausse des prix de l’énergie: Pas encore de hausse du pain, 100000 euros en plus pour Délisalades, vers des faillites dans l’horeca

«On pourrait remplacer les brûleurs au gaz par d’autres au mazout; ce serait un retour en arrière»

Petit coup d’œil avec Martin Delhaye poste par poste:

L’électricité: "Notre contrat est fixe pour le site du WEX jusqu’à fin décembre prochain. On a négocié la suite et là, ça fait mal: le prix va tripler pour le 1ertrimestre 2023 et il variera de trimestre en trimestre. Notre éolienne au WEX? Elle couvre un peu plus de 15% de notre consommation à Marche. On a réinvesti dans de nouveaux panneaux photovoltaïques à Petit-Han où notre contrat d’électricité coûtait déjà deux fois cher que sur les autres sites. Ici, à Marche, j’ai fait passer un électricien pour faire la chasse aux petites pertes: mettre des détecteurs qui coupent le courant quand on sort de la pièce, plus de LED, etc. Bref, la chasse au gaspi. On évalue aussi l’utilisation des frigos dans chaque magasin pour en débrancher l’un ou l’autre dont on se sert moins."

Le gaz: "Sur le site de Marche, nous avons une dizaine de fours au gaz. Les tarifs auprès de notre fournisseur sont garantis jusqu’en décembre 2023 et on a un bon prix par rapport au cours actuel. Le risque, c’est que notre fournisseur casse le contrat et paye les indemnités de sortie qui seront moins élevées que le prix de fourniture du gaz, qui est cinq fois plus cher! On a donc pensé adapter les fours au gaz en changeant le brûleur pour le remplacer par du mazout. Si on veut des fours électriques, il faut carrément les remplacer. C’est impayable. Quelque part, le mazout, ce serait un retour en arrière, mais on n’a pas le choix."

Le prix des carburants: "Nous avons une petite dizaine de véhicules qui partent de chez nous tous les matins. Le diesel nous coûte 50% plus cher. On avait acheté une camionnette au CNG. J’ai vu le prix au litre ce matin: il se monte à 4 euros! On laisse donc le véhicule au garage!"

Les matières premières: "Les prix continuent de grimper. Ainsi le sucre, dont nous avons tant besoin, va lui aussi connaître une hausse: on annonce que ce prix va doubler en octobre. Les représentants en farine ont demandé à me voir. Ce qui ne laisse rien présager de bon.Il y aura une correction, moins importante qu’en mars, mais tout de même une hausse. "

«Je ne vois pas le pain passer à 5 € comme j’ai pu l’entendre ailleurs»

L’emploi (une cinquantaine d’équivalents temps plein): "À notre échelle, avec notre gestion et les économies, la main-d’œuvre intervient entre 38 et 40% dans le prix d’un pain. L’an dernier, on a connu une indexation de 4 à 5% et cette année une autre de 2% en juillet, et il y en aura d’autres. Du coup, nous n’engageons personne et on stabilise l’équipe. Après, on va voir. On épluche les prix du mois d’août et il n’est pas impossible que nous soyons obligés de réduire un peu la voilure en ce qui concerne l’emploi. Comment? Nous n’en savons encore rien."

Pains et pâtisseries plus chers? "Personne ne nous pose la question mais c’est sûr que cela ne va pas tarder. Après la hausse de mars-avril, nous vendons le pain blanc de 800 g coupé 2,70 €. Pour les plus lourds et grains spéciaux, cela dépasse les 3 €. Le gros pain au levain de 1200 grammes est vendu 4,13 euros. Je n’imagine pas, comme je l’ai entendu ailleurs, faire grimper les prix à 5 €!

L’entreprise a horreur de l’incertitude. On n’y voit pas clair pour l’instant donc il faut agir pour pouvoir maîtriser ces coûts fluctuants et stabiliser la situation."