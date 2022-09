Guido, trente ans au service du barrage de Nisramont: «Si le barrage cède, 27 minutes pour évacuer La Roche»

Lui, c’est Guido Paulus. L’homme affiche 30 ans de boulot au compteur et pouvait être pensionné cette année. Il a décidé de prolonger d’un an, histoire de former et d’informer son successeur sur les différentes facettes du boulot. Un boulot qui a bien changé en trois décennies sur le site de ce qui a la base était un batardeau pour des structures plus importantes. "J’ai occupé les mêmes fonctions pendant cinq ans à la Gileppe. Notre fonction imposait une certaine mobilité. J’ai été affecté de façon provisoire au barrage de Nisramont. Lorsque j’ai découvert le site, j’en suis devenu directement amoureux. J’ai également très rapidement rencontré des gens très sympathiques dans la région. Et au final, je suis resté ici" dit Guido Paulus avec un large sourire.

Le métier, lui, se déclinait notamment avec une partie administrative, mais aussi la gestion des entreprises qui travaillaient sur l’ouvrage. "Nous étions un peu surveillants de chantier à l’époque. J’ai ainsi été partie prenante dans les vastes travaux de l’aménagement du parking" explique-t-il avant de pointer un de ses missions plus qu’importante: les réglages s des vannes/ À l’époque, tout se faisait manuellement. Il fallait maintenir un niveau constant. Tout se déroulait d’ici. Maintenant, les vannes sont équipées de télégestion. C’est un centre qui gère à notre place. Nous n’intervenons maintenant qu’en cas de problème."

Les crues de 2003 en tête

Guido Paulus a évidemment des tonnes de souvenirs professionnels. Il y a évidemment la sécheresse de cette année. "Du jamais vu" glisse-t-il.

Mais ce qui reste gravé dans sa mémoire, ce sont les crues: "Vous avez eu les crues de l’année dernière, avec un niveau jamais atteint. Mais celles de janvier 2003 sont dans ma mémoire. L’arrivée de l’eau a été très rapide. Nous avons atteint 242 m3/sec en une heure. Cela a été spontané, l’eau est arrivée en un éclair. Nous avions une surcharge sur le barrage d’un million de m3! Nous sommes montés un instant sur la passerelle, tout tremblait. Nous avons décidé d’abaisser une vanne, au risque d’inonder la station de traitement de la SWDE. Heureusement il n’en fut rien!", se souvient-il.

Autre facette de son travail, celui d’agent de police domaniale. En effet, Guido a le droit de verbaliser sur la zone du barrage: "Nous visons la prévention, le dialogue. Souvent, il n’en faut pas plus. Malheureusement, certains ne comprennent pas et là, il est nécessaire de verbaliser ces incivilités" ponctue-t-il.