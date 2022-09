Dominique A., l’une des fêtes d’affiche de la saison du Centre culturel

1. Trois têtes d’affiche

La venue de Dominique A sera bien évidemment un événement marquant de cette saison. Pionnier de la scène française, le chanteur à la voix d’exception et aux textes envoûtants, viendra présenter la sortie de son dernier album, le 14e, le 3 février 2023 à 20h15. Celui-ci, intitulé Le monde réel est déjà largement salué par la critique avant même sa sortie officielle. Autre tête d’affiche de cette saison, c’est la venue de Peggy Lee Cooper le 28 janvier 2023. Diva du music-hall, cantatrice de cabaret à la voix chaude, elle interprétera de grands classiques avec sa voix de camionneur et ses talons de 10 cm de haut. Lors de cette soirée, elle tentera l’exercice périlleux de faire cohabiter dans un récital plusieurs auteurs que tout sépare. Enfin, les amateurs d’humour ne seront pas en reste avec la venue de Gérémy Credeville le 14 mars 2023 à 20h15. Chroniqueur sur France Inter et grand habitué des planches du Festival de Montreux, il viendra enfin raconter la vérité sur qui il est.

2. Les Filmystères

Fort d’un bagage cinématographique, le Centre culturel plaira aussi aux cinéphiles avec sa nouvelle proposition de Filmystères. Une fois par mois, un film surprise sera proposé et le public n’en découvrira le titre qu’une fois assis dans la salle. Deux règles seront cependant respectées. Le film sera belge et sorti en salle en 2021; il s’agira également d’un film d’auteur grand public.

3. Concerts et rencontres

Pankart, un groupe originaire de Saint-Hubert, annoncera la venue du printemps le 3 mars 2023 à 20h15 avec son répertoire musical rock celtique. Le 25 avril 2023, Gregg viendra parler avec beaucoup d’autodérision, de son burn-out presque parfait.

4. Jeune public

Entre spectacles de théâtre, cinéma petit-déjeuner et stages, le calendrier pour le jeune public est lui aussi bien fourni. Éveil musical, Ballon bandit (25 septembre à 15 h), Un petit air de Chelm (23 octobre à 15 h), A quoi tu joues? (stage du 24 au 28 octobre), Yuku et la fleur de l’Himalaya (30 octobre à 10 h), C’est qui le plus fort? (26 décembre à 15 h), Voyage artistique autour du monde (du 20 au 24 février 2023). Bref, les parents n’auront que l’embarras du choix.