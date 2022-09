Bertrix: l'échevine Cécile Barras présente sa démission

Elle sera remplacée alors par la conseillère Anne Servais. Quant au remplacement de cette dernière au sein du conseil, aucune décision définitive n’a encore été prise à ce jour.

Multiples raisons pour cette décision

Les raisons qui ont poussé Cécile Barras à prendre cette décision deux ans avant la fin de son mandat sont multiples et mûrement réfléchies selon ses déclarations. C’est pour moi tout d’abord un choix de vie personnel que j’ai mûri déjà depuis un bon bout de temps et surtout depuis les deux dernières années qui ont été très éprouvantes, avance-t-elle de prime abord . Plusieurs raisons m’ont poussé à choisir cette décision. Parmi elles, je citerai par exemple la lenteur des procédures, un certain manque de respect, l’envie à 25 ans d’avoir un peu plus de vie privée. Parfois, je me sentais prisonnière de cette fonction et n’y trouvais pas l’épanouissement souhaité. J’ai longtemps pesé le pour et le contre de la prise de décision et je pense avoir fait le choix qui s’imposait. Tout en remerciant aussi tout le personnel communal qui m’a encadrée durant ces années et qui m’a aidée dans cette fonction très prenante. Prendre une telle décision d’un choix de vie professionnel et relationnel différent, Cécile Barras l’a fait en pleine conscience. Je n’ai pas pris cette décision importante sur un coup de dés. Tout a été mûrement réfléchi avec mon entourage et en concertation avec mon bourgmestre Mathieu Rossignol qui a bien compris ma décision. Je pense que pour exercer une telle fonction, il faut être passionné. Force est de constater que, contrairement à ce que j’avais espéré, ce n’est pas le cas. Je vais me consacrer désormais à ma profession à temps plein au sein de l’étude du notaire Champion à Bertrix pour lequel je travaillais encore à mi-temps pendant ce mandat. Et de conclure par un souhait: Je souhaiterais que la décision que je prends ne discrédite pas la jeunesse et la place que cette dernière a dans le monde politique. Les jeunes ont des idées et une vision du monde qui mérite d’être entendue..

Respect de la décision

Face à cette prochaine démission, le bourgmestre Mathieu Rossignol regrette et comprend à la fois la décision de son échevine. Je respecte le choix qu’a fait Cécile, avance-t-il d’emblée. Cécile est quelqu’un de vrai et de franc dans toutes ses actions et je n’ai aucun reproche à lui adresser pour ce travail de quatre années. Nous avions une bonne entente au sein du Collège et elle y contribuait largement. Je comprends aussi qu’exercer une fonction publique n’est pas toujours chose aisée par les temps qui courent. Je salue tout le travail que Cécile a exercé et exercera encore jusque la fin du mois avec une parfaite maîtrise des dossiers dans des domaines qui sont parfois fort compliqués. Elle a montré d’emblée à son entrée en mandat une volonté pour maîtriser des domaines souvent compliqués.