Pour éviter les difficultés, les comptes du CPAS seront surveillés à Aubange

Comment en est-on arrivé à ce résultat? "On constate une augmentation globale de dépenses, une légère diminution des recettes de prestation et une légère augmentation des transferts" détaille encore Joffrey Wolfs.

Il note aussi que le taux de réalisation par rapport au budget s’établi à 103,42% pour le personnel et seulement 87, 42% pour les frais de fonctionnement quand du côté des recettes on atteint 91,54% pour les prestations. Le compte s’établit aussi avec une dotation communale stable depuis quatre ans (2100000 €) hormis un subside exceptionnel (25000 €) alloué pour le système informatique en 2021.

Il est à noter aussi que si les dépenses nettes de personnel ont légèrement diminué, les dépenses, hors aides à l’emploi, progressent pour un nombre moyen d’équivalent temps plein de 82,02 personnes.

Au niveau du fonctionnement, la téléphonie explose, tandis que les autres frais restent stables.

Des aides nouvelles

Les dépenses pour les revenus d’intégration sont stables (1400000 €) bien que le nombre de bénéficiaires soit en diminution (207 contre 220).

Mais ce qui inquiète la directrice générale Audrey Carette, c’est le fait que "les demandes d’aides deviennent plus importantes et souvent arrivent en complément pour des personnes qui disposent déjà de revenus professionnels, de rentes alimentaires ou de revenus immobiliers…"

La maison de repos en déficit

Pour la première fois depuis 2019, le résultat de la Résidence Bellevue affiche un déficit. Il s’établit à 228048 €. Fixé à 57,57 €, le prix journalier de la chambre n’avait jamais été revu depuis l’ouverture, en 2015. Désormais, avec le budget 2022, il est passé à 60,45 € depuis le 1er avril. Le nombre de pensionnaires a légèrement diminué et les frais de fonctionnement sont passés de 571000 € à 762000 €. Avant de passer à la modification budgétaire, la présidente du CPAS Catherine Habaru commente. "Le CPAS a su garder la tête hors de l’eau. La modification se veut prudente pour faire face aux indexations des salaires de cette année. Du côté du service social, on majore les dépenses en matière d’énergie et on tient compte des investissements comme la pose de stores, mais aussi l’installation d’un escalier de secours, et de l’air conditionné."Notons que tous les projets dont les montants sont inférieurs à 100000 € seront financés par sur le fonds de réserve extraordinaire où un prélèvement de 313500 € sera effectué. L’unanimité a été de mise.