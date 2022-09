Neufchâteau: Le prévenu se présente à l'audience en singlet

L’homme, né en 1992, doit répondre de harcèlement envers son ex-compagne et maman de leur jeune enfant. Des faits commis sous l’emprise de l’alcool. "Où en êtes-vous dans votre consommation?", lui demande le juge Nazé. "Je n’ai plus touché à l’alcool depuis 6 mois. Enfin, je bois de temps en temps une bière le soir", répond laconiquement le prévenu.

Ne supportant pas la séparation, il a inondé son ex-compagne de SMS pendant plusieurs mois. Lorsque cette dernière s’est présentée à la police pour déposer plainte, son dossier contenait 66 pages de messages, envoyés parfois toutes les minutes pendant des heures. "Des messages harcelants, lancinants, insupportables. Jour et nuit. C’est une agression. Madame s’est sentie cernée, envahie par son ex-compagnon qui intervient dans sa vie. Quand madame a eu un nouveau compagnon, le contenu des messages a changé. Ils sont devenus des menaces de mort", indique le ministère public. L’homme est connu pour des faits liés à la consommation d’alcool et pour des faits impliquant des armes. Il risque un an de prison mais le parquet ne s’oppose pas à une peine de travail.

L’avocate du prévenu appuie sa défense sur le contexte dans lesquels se sont déroulés les faits. "Nous étions en confinement, période pendant laquelle mon client n’a pas pu voir sa fille. Il était sous influence de la boisson lorsqu’il envoyait les messages. Je me demande même s’il avait conscience de ses actes. Madame lui répondait parfois en envoyant des “bisous”. Lorsque son nouveau compagnon a été entendu par la police, il n’était même pas au courant des SMS. Je vous demande de dire les préventions non établies. A titre subsidiaire, la suspension du prononcé ou une peine de travail à titre encore plus subsidiaire", plaide Me Kelly Robert.

Le tribunal prononcera le jugement le 12 octobre.