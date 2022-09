Il existe plusieurs catégories de subventions, avec notamment les événements incontournables qui recevaient des subventions de plusieurs députés. On a voulu rationnaliser. Il n’y a plus qu’un pôle qui donne des aides. Il y a une catégorie de subventions de fonctionnement pour des organismes que l’on considère comme très importants comme Chassepierre. Et à côté de cela, vous avez des subventions ponctuelles pour des associations qui le demandent. Pour ces aides, nous souhaitons que ce soit quelque chose de novateur, supra-communal et bien sûr avec une portée provinciale.

Quand on voit 1000 euros pour un jumping ou un colloque, ne trouvez-vous pas qu’on reste l’optique du «on ne sait pas dire non»?

Nous avons déjà rationalisé. Avant, il y avait des aides de 200 ou 300 euros. Désormais, le minimum est de 500 euros. Le nombre d’aides a diminué. Les dossiers subventions pour 2018 sont au nombre de 521 pour 176 en 2021. Les aides à la Province, on ne les obtient pas facilement. Ce caractère novateur bloque pas mal de demandes. Le Covid est aussi passé par là, il y a moins de projets portés.

L’octroi du subside reste une décision du collège provincial?

Chaque association dépose une demande. Le dossier passe au collège, mais c’est toujours le conseil provincial qui octroie la subvention, excepté si c’est une subvention nominative, car il y a une ligne dans le budget. Le nouveau règlement des subventions a été voté à l’unanimité. Avant, il y avait des subsides de fonctionnement. Désormais, c’est terminé. À présent, les associations doivent justifier pleinement les raisons de la demande, on regarde les comptes, car on ne va donner 1000 euros à des associations qui ont 50000 euros de réserve. L’analyse des subventions est faite de façon plus pointue.