Boulangeries-Pâtisseries préférés de Wallonie : le pain préféré de la province est à Marche

Ce prix survient suite à la campagne des Maîtres Boulangers-pâtissiers de l’Apaq-W (Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité), en collaboration avec la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie glacerie chocolaterie. Son objectif: mettre en valeur l’aspect artisanal de la profession et la passion du métier. A la clef de cette place dans le classement des 100 boulangeries-pâtisseries préférées de Wallonie, élues par les citoyens, un certificat de Maîtres Boulangers-Pâtissiers pour tous et un grand lauréat dans chacune des cinq provinces wallonnes. Pour cette 2eédition, pas moins de 623 Maîtres Boulangers-Pâtissiers ont participé à la campagne, sur les 1400 artisans de Wallonie.

Sylvain Poncelet a fait du pain un art à lui, se démarquant dès le départ dans le travail du pain. "Nous avons dès l’ouverture ciblé sur le pain, ça représente 95% de nos ventes. Pour moi, boulanger et pâtissier sont deux métiers différents, et cette décision nous a permis de nous spécialiser, d’aller vers une clientèle qui aime le pain et de pouvoir étoffer notre gamme progressivement jusqu’à, aujourd’hui, proposer 42 sortes de pains."

Son secret? De l’artisanat pur et dur, un atelier peu équipé, de longues fermentations, un respect du cycle naturel du pain et peu de mécanisation. "Notre façon de travailler reste très traditionnelle. Nous n’activons pas le processus dans la fabrication du pain; certaines pâtes sont en fermentation jusqu’à 24 heures avant d’être travaillées. Nous minimisons notre utilisation de levure aussi, ainsi que l’utilisation des machines. Le résultat se ressent dans le goût et la conservation."

Le pain phare? Le Pavé d’Ardenne, savant mélange de seigle, d’épeautre et de froment. Un pain bien local, tous comme les fournisseurs de l’établissement. "Je travaille avec des fermes de la région, principalement avec la Ferme Barré, à Balâtre (Namur) pour toute notre gamme bio. Beaucoup de farines viennent du Moulin des Ardennes Françaises, ou d’Allemagne, pour les pains plus noirs et à base de seigle. Varier mes fournisseurs me permet de proposer des pains très différents et marqués."

Un titre de Maitre Boulanger-pâtissier qui ne manquera pas d’attirer encore davantage de monde, même si la clientèle ne manque pas. "Forcément, depuis 33 ans, nous sommes connus dans la région, mais le soutien que nous avons reçu de nos clients a été incroyable et cette reconnaissance nous fait vraiment très chaud au cœur", conclut le nouveau Maitre artisan en souriant.