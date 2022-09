Une rentrée record à l’institut Sainte-Anne

Il y a à peine cinq ans, pour la rentrée 2017, le nombre total d’élèves, sur les six années, était juste à la barre symbolique de deux cent avec seulement 35 élèves inscrits en 1erannée. Désormais, ils sont 96 en 1ersur un total de 360 pour tout l’établissement. À noter que depuis 2017 le nombre d’élèves est en progression constante.

La directrice Emmanuelle Florent ne boude pas son plaisir mais reste prudente: "Bien évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle rentrée mais il faut attendre octobre pour le comptage officiel. D’ici là, des élèves pourraient partir comme d’autres pourraient nous rejoindre."

En constante réflexion

On se doute qu’un tel succès n’est pas le fruit du hasard. "C’est le résultat du travail de toute l’équipe éducative depuis plusieurs années. Nous n’avons pas opté pour l’une ou l’autre pédagogie alternative mais pour nous la seule alternative est de garder chaque élève au centre des attentions et des réflexions. Si les axes principaux sont bien tracés et définis, les moyens pour arriver sont multiples. La pédagogie appliquée par l’ensemble du corps enseignant est évolutive, en constante mutation parce qu’elle se calque sur les spécificités et les besoins de chacun et ce, dans quelque branche que ce soit