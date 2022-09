Les plus jeunes ont apprécié les ateliers bricolage "la main verte", la chasse au trésor, les ateliers de gymnastique artistique, l’atelier "premiers secours"de la Croix-Rouge, l’atelier sur l’alimentation végétale avec l’ASBL Bettie. Plusieurs autres animations ont eu leur petit succès: l’initiation au tennis, à la danse latino salsa, bachata jombolo.

Une première cette année avec la projection sur écran géant de l’émission "Grandeur nature sur le Parc naturel de la vallée de l’Attert"réalisée par Adrien Jovenau mais également un film pour enfants Le Lorax de Chris Renaud et Kyle Balda, et un film famille: Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier.

La journée dominicale était elle aussi bien chargée. Elle a débuté par un petit-déjeuner malin, de quoi faire le plein d’énergie avec de bons produits locaux, organisé par "Attert en fleurs". Sur une autre partie du site, les jeux en bois étaient appréciés par pas mal d’enfants, mais aussi le spectacle haut en couleur Belgican Rhapsody de Max Vandervorst, musicien, compositeur et inventeur d’instruments. Tout cela sans oublier les mélomanes avec les concerts par Denier Nœud et Green Moon et Antoine Rotthier. Aidan Gibson en solo: cet artiste originaire d’Écosse et habitant Post proposait des compositions vibrantes et personnelles dans un style Indie-Pop…

Les ados n’étaient pas oubliés, ils ont pu prendre de la hauteur et grimper en toute sécurité jusqu’à la cime des arbres du verger communal.

En collaboration avec la Commission culturelle de la commune, une dizaine d’artistes et artisans ont pu faire découvrir leurs talents (Charles Hiéronimus, Monique Parizel, Nadine Sizaire, l’atelier des céramiques de Parette, Nicole Mathurin, Sadri Fehri, Anja Steiper, Françoise Pastoret, Arnaud Meyer et Sabine Nickels) et le petit marché du terroir (Au fil du lait, la Coopérative de la Côte rouge, Barnichèvre, les Jardins de Camille, la ferme des loups…)