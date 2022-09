Une course pour aider la lutte contre le cancer du sein à Bouillon

L’ASBL Bouillon Pour Tous organise une course solidaire le dimanche 25 septembre prochain: le Bouillon Rose. Cette course, qui peut également se faire en marchant, d’une distance de 6,5 kilomètres est en fait une manière de soutenir la lutte contre le cancer du sein. "Les deux dernières années, nous n’avons pas su l’organiser à cause de la crise sanitaire, indique Christine Henry. Des gens étaient déjà inscrits pour 2020. Nous avions proposé de rembourser, de reporter l’inscription ou de faire un don pour la cause. La plupart ont opté pour une des deux dernières solutions."