Rendre l’art accessible à chacun

Sur l’esplanade des Vatelottes, Adrien Toussaint a quant à lui réalisé une fresque murale impressionnante et participative. "3 -4 personnes se sont essayées au graff au cours du week-end et ont notamment dessiné des papillons à la bombe. Il m’aura fallu environ six heures pour réaliser cette fresque, en me concentrant sur le décor. Je me suis inspiré de la MJ et de la Biblio’nef à proximité en créant des éléments qui font penser à des paysages tantôt imaginaires tantôt gaumais. J’ai également laissé des zones 'libres' pour que chacun puisse éventuellement par la suite ajouter des détails comme des animaux".