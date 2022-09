Les personnages sortis de l’imaginaire de l’artiste vous racontent de petites histoires, invitent à réfléchir sur la place de l’art, sur la vie. C’est coloré, c’est léger, ça donne envie de sourire et puis surtout de s’envoler! C’est tout ce que Dimitri Pichelle demande d’ailleurs: "Que les gens sourient et que mon art parle au plus grand nombre."

Et quelle bonne idée il a eu de changer de registre il y a dix ans! "Je me suis orienté vers l’art figuratif après avoir testé plusieurs formes d’art. La dernière période était plutôt abstraite. J’aime par-dessus tout jouer avec les matières, assembler les formes. Ces personnages ont un squelette en métal, recouvert de bois, lui-même recouvert d’époxy, avant d’être peints. Il y a aussi beaucoup de récup dans tout ça. Les patines, elles, sont inspirées de ce que je vois de la fenêtre de mon atelier, situé à l’orée du bois." explique Dimitri. Ces drôles d’oiseaux seraient-ils venus se poser sur une branche toute proche? Rien n’est moins sûr!

Et puis dans presque toutes ses sculptures on retrouve l’un ou l’autre crayon "Parce que le crayon est puissant. Il peut dessiner des maisons mais aussi provoquer des guerres." Dimitri, lui, il préfère le crayon libre, celui qui s’exprime, qui s’élève, celui qui rêve. Du haut de ses 47 ans, il confirme être resté en enfance, il voit l’art comme un terrain de jeu et dit vouloir continuer à s’amuser. Alors il colore le monde, son monde, pour lui et pour nous et c’est un cadeau.

Six à sept créations en même temps

Et toujours une belle histoire d’amour. "Une fois qu’elle est terminée, je recommence une autre histoire". La seule qui dure, c’est avec Isa, son épouse. Souriante, discrète, elle n’est jamais loin, toujours là pour le soutenir, "Elle m’apporte un œil neuf sur mon travail." dit-il. Et Isa d’ajouter "J’ai les pieds sur terre, lui la tête dans son univers. C’est très gai de vivre avec quelqu’un de passionné, je vais dans l’atelier chaque jour et je lui donne un avis, parce qu’il me le demande."

Dumbird, l’Optimiste, le Soigneur, Bonnie Pas de Cœur et Clyde Barrow sont quelques-uns des héros de cet univers onirique et fantastique, à découvrir au DHAM, jusqu’au 9 octobre.

