Les villages au cœur des discussions du conseil communal de Tintigny

Le centre de Saint-Vincent bientôt rénové ?

Les villages étaient vraiment au cœur des discussions de ce conseil communal, à l’image du projet éponyme (cœur de village), lancé par le ministre Collignon. Les élus ont décidé de participer à ce projet en proposant la rénovation du centre de Saint-Vincent. « L’appel à projets arrive à échéance et on doit soumettre notre choix au ministre Collignon. La fiche que nous avons retenue est issue du PCDR et du plan communal de mobilité. On veut rendre le centre du village de Saint-Vincent plus convivial. Si notre projet est retenu par le ministre, nous organiserons une consultation avec les riverains », assure l’échevin Benjamin Destrée.

La conseillère Christelle Mathieu a souhaité réagir à ce sujet: « Peut-on encore modifier les plans des architectes? Est-ce que tout est figé ? », s’est-elle interrogée. Le conseiller Patrick Orban a lui demandé s’il était possible de modifier les poteaux électriques. L’échevin a répondu que les grandes lignes sont tracées, mais qu’on peut éventuellement apporter des modifications. Un volet éclairage est aussi prévu pour ce projet.

81 points d’éclairage

D’ailleurs, en parlant d’éclairage, le conseil a également approuvé le point concernant la modernisation de l’éclairage public à Saint-Vincent. « 81 points d’éclairage seront remplacés en 2023 pour un montant total de 39556 euros HTVA avec une intervention communale de 26021 euros HTVA » , détaille Benoît Piedboeuf, le bourgmestre de Tintigny. Celui-ci a également précisé que ces travaux permettront de réaliser une économie annuelle de 2320 euros HTVA, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte économique actuel.

Maison de village

Les deux derniers points ont été ajoutés en urgence pour permettre une avancée plus rapide dans le projet de l’acquisition et de l’aménagement de la maison de village de Poncelle. « Dans le cadre du PCDR, la ministre a imposé deux salves de signatures: une en septembre et l’autre en mai. Les dossiers mettent beaucoup de temps à cheminer. Pour ne pas perdre de temps, on a souhaité faire passer ce dossier en urgence pour qu’il puisse bénéficier de la signature du mois de septembre », justifie l’échevin Destrée. Plus tard, c’est le cas de la future maison de village de Lahage qui passera au conseil. La séance s’est clôturée au bout de 40 minutes avec les questions d’actualité. L’une, posée par la conseillère Christelle Mathieu à l’échevin Cédric Baudlet, concernait le projet de skatepark. « Où en est ce projet ? Avez-vous contacté les entreprises suggérées par les parents ? » et le troisième échevin de répondre: « Deux demandes ont été faites, mais nous n’avons reçu aucune réponse pour le moment. Nous avons rendez-vous le 19 septembre avec une société. Le dossier n’est pas à la poubelle, mais les procédures prennent du temps », a-t-il déclaré.