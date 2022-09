Les premières vendanges à Chéoux (vidéo)

Pas facile avec la météo

Le vignoble de Chéoux, au lieu-dit "A la Journalle"compte 1200 plants et se situe à 350 mètres d’altitude. Dans sa courte vie, il a déjà connu certains extrêmes climatiques à savoir des pluies intenses et la sécheresse. "Effectivement, cette année a été particulièrement sèche, voire exceptionnelle par le manque de précipitations. Cette sécheresse a touché de nombreux secteurs et notamment l’agriculture. Le raisin du vignoble de la "Journalle"a également souffert de la chaleur", constate Frédéric Onsmonde. La récolte a cependant de quoi satisfaire les vignerons: "Malgré ces conditions climatiques, pour des pieds de vigne de deux ans, le résultat est encourageant. Ainsi ce sont 83 kg qui ont été récoltés, principalement du Pinot noir et du Chardonnay. Le Pinot blanc, lui, n’est pas encore à pleine maturité pour obtenir une récolte cette année."

42 litres de jus

Avec l’équipe en place, il n’a pas fallu des heures pour que les vendanges se clôturent. "En seconde partie de matinée, nous avons procédé au pressage. Après ce pressurage, ce sont 42 litres de jus qui ont été récoltés en dame jeanne en verre pour entamer la prochaine étape du processus, à savoir celle de la fermentation" expose le président Osmonde. Sur le plan purement technique et pour les spécialistes, les résultats issus du laboratoire d’Analyses œnologiques et de conseils dans la Vallée mosane, indique un taux potentiel d’alcool d’environ 9% et 141 g/l de sucre. "De bons résultats pour de jeunes vignes. C’est encourageant pour le futur" se réjouit le président. La journée, elle, s’est terminée par un apéro de circonstance et un repas "auberge espagnole."

L’année prochaine, à côté du vignoble de Chéoux, celui de Rendeux et ses 700 plants, également géré par les mêmes vignerons, devrait connaître ses premières vendanges.