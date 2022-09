"Dans les années soixante, explique MePierre Neuville pour recadrer le problème, on a vu fleurir des cabanes, des caravanes résidentielles. On abattait des forêts sans permis d’urbanisme. Avec le temps, ces cabanes sont devenues des chalets bien aménagés. Tout cela entraîne un vide juridique avec une législation urbanistique scabreuse et foireuse." En 1980, le client de MeNeuville a acheté une parcelle aux Marcassins sur laquelle existait un chalet abandonné dans un état lamentable. Avec l’aide de son père, en 2018, il a entrepris de le démolir et d’en reconstruire un autre. Aujourd’hui, la Région Wallonne et la commune de Bastogne, estiment que, faute de permis délivré par l’urbanisme, il doit le démolir. "Pour des raisons d’absence d’accès permettant aux services de secours d’intervenir et parce que le domaine est en zone inondable, plaide MeChristine Gresse, la Commune cherche à racheter toutes les parcelles pour, un jour, assainir le domaine et lui affecter un usage qui ne sera pas résidentiel. C’est la raison pour laquelle l’urbanisme ne délivre plus aucun permis. Malheureusement, c’est complexe et cela prendra du temps."

Le propriétaire a demandé en son temps, un permis de démolition qui lui a été refusé. Il est passé outre, prétextant que l’ancienneté du chalet, construit en 1980, l’en dispensait. Le débat se perd dans des méandres législatifs.

Le drame de 2001 est encore dans les mémoires des résidents

Les résidents du domaine des Marcassins se plaignent souvent du manque d’entretien et n’ont pas oublié le drame du 9 janvier 2001 où le corps d’une fillette fréquentant l’enseignement spécialisé, avait été découvert. L’enfant vivait dans un baraquement avec son père. Elle avait été battue à mort avant que son corps soit abandonné dans un poulailler. Aujourd’hui, l’ASBL qui gère n’a plus les moyens d’entretenir les chemins d’accès et encore moins d’en aménager de nouveaux. Nombre de parcelles sont à l’abandon.

En janvier 2020, au conseil communal, le bourgmestre Benoît Lutgen avait confirmé que la détermination de la Commune d’acquérir un maximum de parcelles de ce domaine restait d’actualité: "Personne ne peut résider là! C’est un domaine qui ne permet pas d’habitat permanent. La Commune assainit les lieux. On nettoie et puis c’est tout. Et ces parcelles ne sont pas accessibles au public. Clairement, le site n’est pas aménagé pour y habiter."

Le président Philippe Nazé rendra son jugement le 3 octobre.