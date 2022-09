Hooverphonic en concert pour le dixième Let There Be Rock

Pour souffler ses dix bougies, le festival a opté pour un grand nom de la scène belge et internationale comme tête d’affiche: Hooverphonic. Le groupe sera accompagné par un orchestre, de quoi donner une dimension supplémentaire à la soirée et offrir au public quelque chose de particulier et d’inoubliable. Un vrai coup de maître du LTBR.

Notons que John L. et Manu Lanvin complètent l’affiche du samedi. "Le nombre de préventes acquises correspond à nos espérances. On sent que depuis le dernier week-end, les ventes s’accélèrent, surtout pour la journée du samedi. Les pass pour les deux jours se vendent également bien. Évidemment, la météo sera prépondérante. Certains se décideront sans doute au dernier moment", explique Alain Dubru, un des boss du rendez-vous salmien.

Les organisateurs veulent, depuis le début, que ce festival soit accessible à un maximum de personnes. Cela se ressent lorsque l’on analyse les prix d’entrée. Des tarifs préférentiels ont été proposés pendant les vacances et, si les étudiants peuvent profiter d’importantes remises, les moins de 16 ans, eux, pourront pénétrer dans le site gratuitement. "Ce festival sera familial. C’est une de nos volontés depuis le début de cette aventure", enchaîne Alain Dubru.

Autre caractère de ce festival de septembre, un des derniers de la saison, l’aspect clairement festif affiché tout au long des deux jours et plus particulièrement pour la première soirée, celle du vendredi. Cette année encore, en bookant Josy and the Pony, Les Gauff' et Mister Cover, le LTBR vise clairement une belle ambiance de fête. Une fête qui, tout au long de ces deux soirées de concerts mobilisera plus de 70 bénévoles et membres du comité qui partagent une passion commune pour la musique.

Le LTBR, lui, a, en ses 9 récentes éditions, acquis ses lettres de noblesses, autant sur le plan de l’organisation qui ne connaît pas de failles que sur le plan des artistes et groupes invités. Cette année ne dérogera aucunement à cette règle.

