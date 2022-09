François Leurquin peint avec des feutres en fin de vie

Sa technique, par contre, a de quoi surprendre. François dessine en effet au feutre usé. Des feutres en fin de vie, qui permettent d’obtenir un trait plus fin, et de s’en donner à cœur joie: "Je suis quelqu’un de nerveux et cette technique m’apaise." Il suffit d’observer le détail de ses feuillages pour comprendre ce qu’il veut dire par nerveux. Le résultat est du plus bel effet.

Kevin Hazard, Directeur du DHAM, a découvert François Lurquin lors de l’exposition précédente, organisée en août par la Fondation d’Ursel. "À chaque nouvelle exposition, aux côtés d’œuvres permanentes de Marcel Lucas et André Sprumont, nous avons décidé de réserver un espace à des artistes qui n’ont pas accès à ce type de lieu d’exposition et de leur donner la possibilité de se faire connaître." Le processus en est à ses débuts et évoluera forcément, notamment au niveau des critères de sélection. Pour l’heure on peut déjà candidater, pour autant qu’on ait moins de 40 ans, qu’on soit autodidacte ou qu’on ait suivi des cours à l’Académie.