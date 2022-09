Le véhicule a percuté violemment un arbre et a été coupé en deux par le choc.

Le conducteur, Éliot Streignard, un pompier de la zone de secours Luxembourg, est sorti seul de la carcasse. Le SMUR a tout de même été appelé pour le prendre en charge.

Les sapeurs des postes de Libramont et de Saint-Hubert sont intervenus avec le commandant Thiry, ainsi que la police Semois et Lesse. C’est le troisième pompier de Saint-Hubert victime d’un accident de la circulation en l’espace de trois jours, après le terrible crash dont ont été victimes deux autres pompiers borquins à Grupont (Tellin) samedi matin (lire notre édition d’hier).

Un soutien psychologique

Interrogé sur l’ambiance qui règne après ces trois coups durs pour le personnel de sa zone de secours et plus particulièrement sur la caserne de Saint-Hubert, le commandant Stéphane Thiry explique: "On reste très attentif. Nous avons sur notre zone, une cellule de gens formés par des psychologues pour faire le suivi des intervenants post-intervention. Nous avons déjà mis cela en place samedi après l’accident du camion-citerne. Des pompiers ont été accueillis à leu r poste par ce personnel formé. Demain (lisez ce mardi), un psychologue de Liège va venir nous aider. Les problèmes n’apparaissent pas dans les premiers jours; c’est plus tard qu’ils surgissent. Donc, nous restons très attentifs à la santé de nos hommes et femmes."

Quand on lui demande si l’accident de ce lundi matin a un rapport quelconque avec le travail des sapeurs, le commandant Thiry répond par la négative: "C’est un malheureux concours de circonstances. Encore une fois, ce sont les collègues des casernes de Saint-Hubert et Libramont qui se sont rendus sur place."

Nouvelles rassurantes pour les trois pompiers

Le commandant détaille alors l’état de santé de ses trois hommes:

"Le chauffeur du camion-citerne a quitté le CHU de Liège, mais a dû être réhospitalisé à Libramont. Il devrait sortir ce lundi en fin d’après-midi. Quant au convoyeur, il souffre de plusieurs fractures et doit être opéré. Il est toujours en clinique.

Le pompier accidenté ce lundi matin est ressorti de clinique. L’état de santé des trois hommes est rassurant", conclut M. Thiry.