Deuxièmé Festival zéro déchet à Arlon ce 11 septembre

Le zéro déchet et le fait-maison seront abordés via leurs multiples facettes, tels que des ateliers compost, lacto fermentation, pain au levain, couture zéro déchet, cuisine sauvage, fabrication de cosmétiques, de produits ménagers, de fromages végétaux, cuisine vivante, laine naturelle, upcycling… De nombreux stands informatifs seront présents ainsi qu’un bar et barbecue.