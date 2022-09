Brochure à revoir et date critiquée : la consultation populaire au centre des tensions à Bertogne

Parmi les points de discussion, la brochure de présentation de cette consultation populaire, qui doit être envoyée en toutes-boîtes aux citoyens de la commune.

L’Administration a réalisé une première version, refusée par la Région wallonne car "pas assez objective."Une décision qui n’a pas étonné la minorité, pour qui, autant via le contenu que la mise en page, la fusion est présentée bien trop positivement.Il apparaît que l’Administration avait repris dans ce document les questions/réponses des réunions citoyennes. Ce qui a donc été changé dans la deuxième version, remise à la minorité lors de la séance.

La brochure contient une partie présentation de la fusion, réalisée par l’Administration communale, et une deuxième partie sur ce qu’est une consultation populaire.La minorité juge cette dernière trop peu lisible. "C omme une notice de médicaments." Le bourgmestre Jean-Marc Franco précise alors que cettepartie ne peut être modifiée, car "nous devons reprendre le document de la Région tel quel." Une première salve d’échanges qui fait monter la température de quelques degrés.

Pourquoi cette date?

Mais ce n’est évidemment pas la dernière. Car un autre aspect de cette consultation provoque des remous: celui de la date choisie, le 20 novembre, de 8h à 13h. "Pourquoi est-on passé du 16 octobre (NDLR: première date avancée par le collège) au 20 novembre?, a questionné Louis Vaguet (min.) . Vous étirez les délais."

Le 1eréchevin Éric Demeuse explique qu’ils attendaient des réponses de la Région wallonne, pour entre autres connaître les règles, "qui ne sont pas les mêmes qu’aux élections communales, à l’image du cas des étrangers." Et le 1eréchevin de poursuivre: "Il n’y a pas de date limite, mais nous respectons le délai raisonnable. Et oui, nous avons été trop optimistes en parlant du 16 octobre. D’autant qu’il est apparu que nous avions fait des erreurs pour la brochure de présentation. Puis il faut aussi savoir que cette brochure, qui passera chez un imprimeur pour assurer une bonne qualité, doit être envoyée au moins 30 jours avant la consultation. C’était donc trop court pour mi-octobre."Des explications qui ne convainquent pas un Louis Vaguet remonté: "Tout ça ne prend pas autant de temps!" Le bourgmestre Jean-Marc Franco de relancer: "Si, cela prend du temps. Si tout était si simple, vous pouviez rentrer votre deuxième pétition plus tôt."Daniel Debarsy (min.) de bondir: "Vous avez toujours refusé d’écouter, vous aviez aussi le temps de vous renseigner avant sur l’organisation d’une consultation populaire." Le ton monte et le bourgmestre signale qu’ "octobre ou novembre, cela ne change rien. Le parlement doit décider pour mars 2023, il aura donc tout le temps de voir le résultat, sachant aussi qu’il n’est pas contraignant."Et le débat de dériver vers le recours introduit par la minorité bertognarde sur la fusion. "Vous n’êtes pas sûrs de votre fait, vous devez prendre des avocats", lance, encore, Louis Vaguet. "Nous sommes tranquilles. Et ce serait bien de mettre la bonne date sur votre recours", rétorque le mayeur. Louis Vaguet de rester sur le même clou en profitant des questions de fin de séance, pour demander "le prix de la consultance juridique concernant le recours."Bien difficile de répondre pour le bourgmestre puisque la procédure, lancée par la minorité donc, est loin d’être finie. "Il y a des dépenses inutiles", termine Louis Vaguet. "Nous jouons au ping-pong comme cela", conclut, lui, Éric Demeuse. Ambiance.

Si la majorité des éléments de cette consultation a été approuvée par tous, la nouvelle version de la brochure sera discutée au prochain conseil communal, prévu mardi prochain, pour laisser à la minorité le temps de l’analyser.