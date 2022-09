Au fil de la Semois, moment suspendu de poésie

Dès l’aube, à l’heure où s’éveille la campagne

Ce laboratoire culminera par la présentation d’un spectacle tout public qui sera joué le week-end prochain du 10 et 11 septembre. Ce projet vise à faire interagir deux funambules, une sculptrice et un musicien, hors des réseaux culturels habituels. Le projet est créé in situ sur la Semois et dans le cimetière marin de Mortehan, patrimoine historique notoire et lieu emblématique. "En pratique, un câble funambule de 30 mètres est installé à 5 mètres de hauteur en travers de la Semois et se prolonge dans le cimetière de Mortehan. Le câble est soutenu par deux structures-sculptures en acier, de couleur rouille avec des touches dorées, rappel du temps qui passe et des éclats de vie." Les funambules de la Cie des Chaussons Rouges, Audrey Bossuyt et Marta Lodoli, habitent l’installation. "Nous invitons le public de tous âges à assister aux performances durant le week-end à différents moments de la journée. Chaque fois, la lumière et l’humidité de l’air changent, la magie du lieu se transforme et nous nous adaptons à la subtilité du moment." Avec la complicité, sur place, Toine Thys, musicien et de Silvia Hatzl et ses installations sculpturales.

Le samedi 10 septembre à 6h30, 16 h 30 et 18 h 30 et le dimanche 11 septembre à 11h et 15h. Spectacle gratuit. Inscriptions souhaitées: harmonie.jardon@ardenne-meridionale.be ou 0476/78 07 78