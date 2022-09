À la découverte de l’art urbain

Cette année, la Commission culturelle a décidé de proposer pour la première fois un parcours exclusivement extérieur et centré sur Virton. L’objectif était ici d’investir l’espace public. En effet l’art urbain permet de démocratiser l’art et la culture. Cette édition de Cuest’Art était donc l’occasion de rassembler, d’échanger et de favoriser des intérêts communs liés à l’urbanisme, à la culture, au commerce, à l’économie, au tourisme et au bien-être des riverains et autres utilisateurs. Elle permettait également aux plus curieux de (re)découvrir des espaces de vie communs et donner une autre dimension à ces lieux publics.