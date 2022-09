A Habay, la première pédagothèque de la province

Pédagothèque, quèsaco?

"Ce projet existe depuis plusieurs années, mais nous l’avons développé progressivement, continue Leatitia Cravatte, Nous sommes heureux de pouvoir dire en cette rentrée que nous avons le personnel, les ressources et outils en place pour pouvoir accompagner aux mieux à la fois les professeurs, mais également les parents et les professionnels de l’enfance. L’idée est non seulement de leur faire découvrir les pédagogies alternatives, mais également de les rendre accessibles, de faire les liens avec eux, de proposer de la médiation culturelle aussi. Pas seulement de mettre des ouvrages à disposition; notre démarche se veut proactive."Une pièce dédiée dans la bibliothèque regorge d’outils et de ressources sur de nombreuses pédagogies alternatives, avec un accompagnement et une aide disponible certains jours du mois. "Nous avons voulu aller plus loin que les grands courants uniquement, comme Montessori, par exemple. Nous proposons des ouvrages et outils sur de nombreuses pédagogies différentes, et aidons aussi à les appréhender, à les découvrir, les tester, ou simplement y trouver de l’inspiration…"

Les parents aussi

Des outils utiles aux enseignants, car souvent, ce genre d’outils pédagogiques coûte très cher et n’est pas facilement accessible pour faire des recherches. Mais également à de nombreux parents. "Nous voulons toucher l’entourage de l’enfant dans un champ d’action plus large que simplement les enseignants. Les parents sont d’ailleurs souvent nos meilleurs alliés! Ils s’impliquent et s’y intéressent de plus en plus, allant parfois carrément en parler avec les enseignants. L’objectif principal de notre projet est de remettre l’enfant au cœur des choses, d’offrir un maximum de possibilités à ce qu’il puisse s’épanouir dans un cadre qui lui correspond."