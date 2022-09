108 ans après, Hamipré s’est souvenu

Dimanche matin, comme c’est le cas depuis 53 ans, on a célébré le 108eanniversaire de la bataille de la Justice à Hamipré (Neufchâteau). Ces commémorations ont lieu depuis 1969, date à laquelle on a inauguré le monument du 87eR.I. Cette même année a été créée la fraternelle du Souvenir d’Hamipré sous l’impulsion d’anciens soldats, du colonel Chappey et de l’abbé Mouzon. La Bataille de la Justice, et plus précisément les combats entre Longlier et Hamipré du 20 août 1914, ont marqué le début de cette Première Guerre Mondiale. Ce jour-là, la 9edivision de cavalerie française traverse Neufchâteau dans le but de se rendre vers Bastogne. Elle est néanmoins arrêtée à Longlier. Le premier bataillon du 87erégiment d’infanterie qui l’accompagne comme support d’infanterie engage le combat sur la colline de la Justice. 600 soldats resteront sur le terrain, tués, blessés ou prisonniers. Les Allemands, vainqueurs de cette journée, feront de nombreuses victimes civiles dans la région. Des maisons seront également pillées et incendiées.