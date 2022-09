Voici cent ans, naissait l’harmonie Cæcilia d’Izel

Longue collaboration avec la commune

La Cæcilia actuelle c’est une bonne quarantaine de musiciens dont une grosse majorité de jeunes. Une jeunesse des rangs sans cesse renouvelée et renforcée grâce à la section de l’académie d’Arlon qui fonctionne dans le même bâtiment. " Depuis plus de 30 ans une convention financière entre Chiny et Arlon permet à cette section de l’académie de fonctionner"explique le bourgmestre Sebastian Pirlot.

Cette précieuse collaboration communale ne s’arrête pas là. Outre des aides financières ponctuelles, la Commune de Chiny a fait construire voici 10 ans, la Maison de la musique, un bâtiment qui abrite le local de répétition de la Cæcilia et les locaux pour les différents cours de l’académie.

40 ans de direction

À la veille de son 60e, en 1981, la Cæcilia accueille à la direction musicale, un jeune musicien de la province, Freddy Schmitz. Il restera au pupitre de direction durant 40 années. C’est en pleine crise Covid qu’il a cédé la place à un autre musicien de la région, Bérenger Goffette qui est également directeur de l’académie de Bastogne, titulaire des orgues à Florenville et chef de l’harmonie d’Udange.

Pour célébrer dignement ce 100eanniversaire, comité et musiciens avaient concocté un week-end des plus festifs. Le samedi soir un quiz musical et le dimanche dès 11h30; séance académique, concert du 100edonné par la Cæcilia elle-même suivi du repas des retrouvailles qui a permis de revoir certains musiciens qui faisaient partie de l’harmonie il y a pas mal de temps déjà. Et pendant qu’on partageait le gâteau d’anniversaire, en guise de cadeau, un concert du "Melting Potes trio" emmené par le trombone de Simon Lequy, lui aussi un ancien Caecilien.