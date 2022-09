Virton : le conseil consultatif communal des aînés a repris ses activités

Une fête pour les aînés

Le prochain gros événement, chapeauté par le conseil consultatif, c’est la fête des aînés. Celle-ci aura lieu le 25 septembre prochain au complexe sportif de Virton, dès midi."C’est une occasion d’échanger et de se rencontrer. Il faut impérativement réserver au 063 440 154 ou par mail à l’adresse ccca@virton.be", ajoute Timothée Bailleux. D’autres projets sont déjà en route. Par exemple, avec la conception d’un nouveau guide destiné aux aînés de la Commune."C’est un genre de fascicule qui reprend tous les renseignements en matière de logement, de mobilité, de santé, ainsi que tous les services destinés aux aînés sur Virton. Ce sera distribué ou mis à disposition", précise Sauvane Gribaumont, employée communale en charge du projet.

Relancer senior focus

Ajoutons que le projet provincial "senior focus" va également être relancé. Pour rappel, il s’agit de cette fameuse boîte à tartine que vous devez placer dans votre frigo. Celle-ci contient des données importantes à votre sujet et utiles pour les services de secours."On va envoyer des courriers aux aînés en les invitant à venir retirer le kit (boîte, autocollants et fiches) à la Commune. Il faudra prendre rendez-vous au 063404720. Via ce courrier, on les invite à faire un retour sur leur participation à ce projet. Si nous ne recevons pas de retour, on ira au contact de ces personnes afin de s’assurer que tout le monde a bien été informé", termine-t-elle. Notons aussi qu’une remise à niveau du code de la route est prévue le 25 octobre, de 13h30 à 16h30, à l’espace "cohésion", juste à côté de la Bilio’nef.