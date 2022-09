Vendredi vers 22 h 15, les pompiers d’Aubange sont intervenus à Rachecourt, rue Basse, où on leur avait signalé une odeur suspecte de gaz. Il s’agissait en réalité d’une mauvaise combustion dans une chaudière.

Bouillon: Au feu!

Les pompiers de Bouillon ont éteint un feu de broussailles samedi vers 1h45 à la rue de Libehan à Bouillon. Dégâts limités.

Tellin: Au feu!

Samedi vers 6h30, les pompiers de Marche sont intervenus sur un feu de broussailles à la rue Mont du Carillon à Tellin. Ils ont fait appel à du renfort à Saint-Hubert. C’est en y allant que deux pompiers borquins ont été victimes d’un accident. (Lire en page 11).

Barvaux: Arbre sur des fils électriques

Samedi vers 10h30, un arbre a arraché des fils électriques en tombant à la rue Chant des oiseaux à Barvaux (Durbuy). Intervention d’Orès et des pompiers d’Érezée.

Marche: Deux blessés à moto

Samedi vers 13 heures, une mobylette qui circulait sur la rue du Parc industriel à Marche a fait une embardée. Les pompiers locaux ont porté secours à deux personnes qui ont été légèrement blessées et transportées en clinique à Aye.

Quartiers: Un blessé

Samedi vers 11 h 45, une moto qui circulait dans le hameau de Quartiers (Grand-Halleux), a fait une embardée. Les pompiers de Vielsalm ont transporté un blessé en clinique.

Arlon: Vipère dans la nature

Samedi vers 14h45, les pompiers d’Arlon sont allés capturer une vipère qui se baladait à la rue des Martyrs, en ville. L’animal dangereux a été remis au DNF.

Florenville: Piéton renversé

Samedi vers 15 h 30, un piéton s’est fait renverser à hauteur du hall sportif de Florenville, route de Carignan. Les pompiers locaux ont secouru le piéton qui a été légèrement blessé.

Autelbas: Salades de véhicules

Samedi vers 16h15, les pompiers d’Arlon sont intervenus à Autelbas où un accident mettant aux prises deux autos et une camionnette, n’a heureusement pas fait de blessé.

Tellin: feux suspects

Le commissaire Vincent Léonard s’est interrogé sur la répétition des feux de broussailles dans la région tellinoise:"Deux à trois départs de feux en même temps sur la commune de Tellin, c’est quand même interpellant.C’est soit accidentel, soit criminel. Les feux ont toutefois été rapidement sous contrôle" a toutefois précisé le commissaire.

Érezée: Auto sur le toit

Samedi vers 19h, une voiture seule en cause a fait une embardée à la rue des Combattants à Érezée.

Il y avait quatre personnes à bord qui ont été blessées légèrement. Elles ont été transportées en clinique. Les pompiers de Marche et d’Érezée sont intervenus.

Bastogne/Sainte-Ode: Onze pompages de caves en une heure!

Un gros orage s’est abattu samedi vers 20h sur les régions de Sainte-Ode et de Bastogne touchant particulièrement Lavacherie, Hompré, Sainte-Ode, Amberloup et Bastogne. Les pompiers ont pompé onze caves entre 20 et 21 heures.

Bihain: Au feu!

Samedi vers 21 h 30, les pompiers de Vielsalm ont éteint un feu de broussailles à la route de Cierreux à Bihain

Bleid: Arbre sur la route

Les pompiers de Virton ont tronçonné un arbre qui obstruait la rue de Gerlache à Bleid, samedi vers 19h45.

Lavacherie: Accident sur l’E411

Samedi vers 21 h 45, les pompiers de Bastogne ont dégagé la N829 (Tenneville à Lavacherie) qui était obstruée par un arbre. Par ailleurs le village de Lavacherie a été très touché par les pluies de samedi soir (lire aussi ci-dessus). Il y a eu des dégâts chez les habitants et au café du village.

Le chapiteau n’a pas pu accueillir le bal de la kermesse.

Ochamps: Accident sur l’E411

Samedi vers 22 heures, les pompiers de Saint-Hubert sont intervenus sur l’E411 à hauteur d’Ochamps (Libin), direction Arlon où on leur avait signalé un véhicule accidenté. à l’arrivée des sapeurs, il n’y avait plus personne à bord.

Aubange: Accrochage

Samedi vers 23 heures, à la suite d’un accrochage entre deux véhicules à l’avenue de la Gare à Aubange, les pompiers locaux sont intervenus pour nettoyer la chaussée des débris et des hydrocarbures.

Messancy: Arbre dans les fils électriques

Dimanche à O heure, les pompiers d’Aubange et les services d’Orès sont intervenus à la rue d’Arlon à Messancy où un arbre avait arraché des fils électriques en tombant.

Rendeux: arbre sur la chaussée

Dimanche vers 10 h, les pompiers de Marche ont dégagé la N868 à Rendeux car elle était obstruée par un arbre qui avait chuté.

Attert: accident

Dimanche vers 17 h 15, les pompiers d’Arlon ont été appelés sur la N4, à hauteur d’Attert où un accident de la circulation venait de se produire.