Rendeux : la cote de Beffe fermée jusqu'au 16 septembre

Ainsi, pour le charroi venant de la vallée, la déviation se fait via Hampteau et Werpin. Pour les véhicules venant d’Amonines, la circulation est envoyée vers Trinal et Werpin. À la Commune de Rendeux, on dit être "Conscients des désagréments que ces déviations pourront occasionner dans les déplacements quotidiens" mais on rappelle que "Le planning des différents chantiers n’a pas été initié par la commune de Rendeux, mais décidé par le SPW dans un souci d’harmonisation de chantiers. Un chantier sera fermé avant l’ouverture d’un autre."