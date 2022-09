Libramont : Plus de 60000 euros récoltés par le Relais pour la Vie

Moins de Battants que dans les autres Relais

Pour cette seconde édition, le soleil était de la partie et le monde présent en masse. Un événement qui devrait d’ailleurs perdurer dans le temps du côté de Libramont. "La bourgmestre et la commune nous soutiennent beaucoup, poursuit la coordinatrice. Le comité en place ici est également très dynamique. Il règne à Libramont une ambiance chaleureuse ou le stress est absent".

Mais Chrisine Libbrecht remarque que les Battants, ces personnes qui ont ou ont eu le cancer, sont peu nombreux contrairement aux autres Relais un peu partout en Belgique. "Ceux-ci ont peur de se montrer, je pense que c’est une mentalité typiquement ardennaise. On aimerait que ces gens sortent et puissent en parler davantage. Ce sont souvent des personnes qui ont besoin de soutien. Perdurer l’événement à Libramont permettrait peut-être, au fil des éditions, d’avoir plus de Battants".

L’importance de la prévention

L’argent récolté durant cette journée sera entièrement distribué à la Fondation contre le Cancer. "Trois pôles sont développés dans cette Fondation explique Christine Libbrecht. Une partie de l’argent est utilisée pour la recherche, une autre pour les projets locaux de bien-être envers les personnes atteintes d’un cancer. Enfin, une partie est réservée à la prévention et à l’information. Il faut savoir qu’on évite 50% des cancers grâce à la prévention". Mais la longue période Covid a justement empêché certains traitements et préventions chez les médecins et dans les hôpitaux. Une situation qui semble revenir à la normale selon Christine Libbrecht. Les 24 h du Relais pour la Vie seront de retour dans notre province prochainement. Le 24 septembre du côté d’Arlon et le 22 octobre à Marche-en-Famenne.