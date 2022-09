Gouvy : Les ondes orphelines de Joachim Lejeune

Encyclopédiste

Joachim Lejeune était un passionné couplé à un homme de radio, de radio libre. Il est de l’aventure de la mythique Radio-Beho. Lorsque cette dernière change de nom pour prendre celui de 7FM puis de Pep’s radio, Joachim Lejeune est de la partie. Et pas en simple spectateur, non. Il est actif, mettant ses compétences et son expérience au service de tous. Il est là, partie prenante, partout et toujours. La majorité des auditeurs connaissant sa facette d’animateur. Il se chargera longtemps d’une émission le samedi après-midi. Mais derrière cette face visible, audible serait-on tenté d’écrire, il ne rechignait pas à la tâche. Comptable de formation, il prendra, pendant une quinzaine d’années, les fonctions de trésorier de l’ASBL qui chapeautait la station.

Discretion

Joachim Lejeune était un véritable encyclopédiste de ce monde de la radio et de la chanson en général. Derrière ce passionné se trouvait un homme discret, posé, un homme qui ne faisait pas de vagues. Epicurien dans l’âme, il affichait un réel optimisme, même dans les moments les moins faciles. Joachim Lejeune c’était aussi un homme sur qui on pouvait compter, disponible pour rendre service, pour remplacer au dernier moment un absent, il était là, comme sur tous les événements mis sur pied par "sa"station radio. Toute l’équipe de cette dernière, Pep’s radio, est sous le choc. Plusieurs hommages lui ont été rendus sur antenne, ce lundi, avec notamment la diffusion de titres de Serge Gainsbourg, artiste que le défunt appréciait. D’autres hommages sont également prévus, notamment le jour de ses funérailles. Les messagers de sympathie, eux, affluent via les réseaux sociaux.