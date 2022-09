"Sur elle, on s’est servi à même la marmite./Sur elle, on a langé d’innombrables enfants./Sur elle, on a salé les jambons et souvent/On a placé le crucifix et l’eau bénite."

Et ça continue… L’auteur parle aussi des jeux de cartes, des comptes de l’argent qui rentre, des comptes de l’argent qui sort, des lettres maladroites écrites à celui qui est loin.

La table est au centre de toute cette vie qui va, qui vient… Avec ceux qui meurent, ceux qui naissent.

La table est un repère ô combien significatif.

Et on le voit quand on parle de changement, quand on en annonce.

Et je dis changement mais ça peut être aussi quelque chose de plus important: un bouleversement, une évolution, ou même une révolution.

On l’a déjà vu dans l’expressionrenverser la table. Une expression relativement récente – à peine une vingtaine d’années – qui a fait florès dans le discours politique et qui en prolonge une autre, présente dans un des premiers vers fameux deL’Internationale: "Du passé faisons table rase…"

Vers qui rime avec celui-là: "Le monde va changer de base."

Reste que quand on dit qu’on enlève de la table les couverts et les plats servis, même si on les enlève sans soins, brutalement, c’est qu’on est un peu moins énervé que quand on dit qu’on la renverse.

Quand on fait table rase, la table ne bouge pas.

Mais voilà qu’après le débarrassement de la table, après son renversement, on passe maintenant à son cassement.

C’est du moins ce que nous dit Virginie Despentes.

La romancière est présente dans la rentrée littéraire de cette année et elle tient à ne pas passer inaperçue. Elle tient à garder son image de trublionne.

Alors elle annonce du cassement.

Despentes, mes drôlets, c’est le contraire du grillon du foyer, c’est la femme qui déménage.

Avec perte et fracas.