À nos frontières: les pompes françaises prises d’assaut, mais parfois vides

La raison de ce chaos est simple. Le prix au litre offert par la station française est sans concurrence. Le litre de super 95 à 1,48 €, (1,64 € pour le diesel), grâce à une prime de trente centimes au litre offert par le gouvernement pour toutes les marques de carburant, ajoutée à une ristourne de dix centimes pour la seule compagnie Total Energies France, a vidé les cuves en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Le plein au Grand-Duché n’est plus vraiment attrayant

Pour les frontaliers, la crise actuelle bouleverse la donne pour faire le plein. Le plein au Grand-Duché, dont le gouvernement, dans un souci environnemental, n’a pas poursuivi sa politique de prime pour atténuer les hausses et a renoncé à ce qui était appelé le tourisme à la pompe, n’est plus du tout attrayant avec des prix imposés pour le litre de super 95 (E10) à 1,608€ et le litre de diesel à 1,826€ (seules les stations Lukoil sont autorisées à faire une ristourne d’un centime au litre). En Belgique, le prix maximum imposé (appliqué quasiment partout dans les rares stations-service de la Province) est de 1,7150€ (super 95) et de 2,0680€ (diesel).

La différence pour les Belges, en fonction du nombre de kilomètres aller-retour à effectuer, n’est plus aussi attrayante vis-à-vis du Grand-Duché, au contraire des frontaliers français qui désertent les pompes grand-ducales pour se ruer sur les rares pompes françaises.

Attention à la panne sèche

La crise risque, si elle dure ce qui semble assez inévitable, de bouleverser les habitudes, rendant l’offre des stations-service totalement inadaptée.

Aujourd’hui, il y en a beaucoup trop au Grand-Duché où on ne risque plus de se bousculer. Par contre, vu la rareté des pompes du côté français et belge, beaucoup de conducteurs risquent de se retrouver, comme à Longuyon, devant des stations dont les cuves seront vides. La prudence doit incontestablement être de mise si on ne veut pas tomber en panne sèche.

Il faudra aussi surveiller les politiques des différents gouvernements.

Aujourd’hui, la France a installé un bouclier généreux pour protéger sa population des hausses de l’énergie, le Grand-Duché privilégie l’environnement en espérant que la hausse des prix des carburants contribue à la diminution de l’utilisation de la voiture, la Belgique tergiverse avant de se positionner. Qu’en sera-t-il demain?