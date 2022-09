Sécheresse: douze communes de la province de Luxembourg passent «en code orange»

Selon le journal Le Soir, la cote du lac est passée sous le minimum historique de 273,11 mètres (au-dessus du niveau de la mer). "Lorsque la hauteur du niveau du lac descend sous 273 mètres, il est recommandé de diminuer les quantités d’eau prélevées pour éviter de se retrouver en difficulté", explique Benoît Moulin.

Pour les habitants, cela implique d’éviter les usages non indispensables de l’eau de distribution, comme arroser les pelouses et plantations, laver les voitures, remplir les piscines, etc.

Dans les 12 communes concernées, le code orange restera d’application jusqu’à nouvel ordre.

La SDWE prévoit de faire le point à la fin de la semaine prochaine.