La centenaire de Sainte-marie-sur-Semois, Denise Moreaux, s’est éteinte

Très vite, la guerre perturbera cette belle ambiance familiale car il a fallu évacuer, à vélo. À leur retour, parents et enfants trouvent la maison vide et détériorée. Après la Libération, la petite blonde devient la mascotte des Américains. Lors de la reprise du café des parents, celui-ci est rebaptisé "café Moreaux" et devient à la fois hôtel, restaurant, café, bowling. Maurice, le mari, s’occupe du bowling et du café tandis que Denise gère l’établissement distribuant chocolat aux enfants et cigarillos aux hommes.

Un siècle de vie

Denise avait élu domicile à Tintigny chez sa fille aînée Maguy où elle a coulé de beaux jours. Elle nous disait: »J’ai conscience d’avoir une vieillesse dorée ».Elle suivait encore les infos et faisait les mots croisés de L’Avenir. La fête de son centenaire a été perturbée par le Covid. Alors, la fête dura, chaque jour, jusqu’à la fin mars au domicile de sa fille à Tintigny. »Pour rien au monde, je n’aurais voulu faire l’impasse. Denise méritait toute cette attention »,nous disait un de ses proches. Ses funérailles seront célébrées ce lundi 5 septembre en l’église de Tintigny à 14h30.