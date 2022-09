A Ethe, Saule et Cali ont tout balncé au Goose Fest

Saule et Cali ont tout donné samedi soir, un peu avant minuit, au Goose Fest à Ethe. Vu la chaleur et l’enthousiasme du public, ces deux-là, c’est certain, étaient attendus. Sur play list, un mélange des titres des deux camarades, souvent revisités. Saule donne. Donne tout. Cali, toujours heureux et allègre, joue le jeu de l’invité. Il arrive sur le cinquième titre avecC’est quand le bonheur?Le bonheur, il est bel et bien là, communicatif, à Ethe. Courtois, le Français reste un peu en retrait. On sent qu’il ne veut pas prendre la place du moment de Saule. On reconnaît bien là l’artiste catalan. Baptiste Lalieu, alias Saule, Montois d’origine, se trouve en Gaume sur ses terres d’adoption. Il réside à Mussy-la-Ville.