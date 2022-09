S’il a d’abord martelé, " nous faisons très peu – presque rien – pour limiter les émissions de gaz à effets de serre, nos forêts souffrent et le risque de feux de forêt sur une grande échelle devient de plus en plus plausible dans notre région"

Pour lui, si lors des derniers sinistres, il y a eu une " belle solidarité des locaux avec les pompiers, elle a mis en lumière le manque de moyens des soldats du feu. Que faisons-nous par rapport à ce risque croissant dans notre province?"

On ne pourra pas dire que les députées Bonnet et Hannard auront snobé la question. De longues réponses, où elles ont d’abord redit les efforts de la Province: " En 2019, nous étions déjà à une diminution de 24,8% d’émissions de CO2 par rapport à 2012!".

Coralie Bonnet a précisé qu’au niveau fédéral, un groupe de travail est en train de réfléchir à un support aérien. Un officier de la zone de secours de Luxembourg s’est rendu en France pour être formé.

Pour elle, le DNF est un acteur essentiel, il dispose d’un plan interne d’urgence relatif aux incendies, un exercice à Vresse-sur-Semois a eu lieu en août. Exemple de réactivité: la fermeture récente de la forêt d’Anlier.

Autre outil, le Centre régional de crise Wallonie qui a rédigé en 2012 un plan d’urgence relatif aux feux de forêt. Sans oublier la Cellule d’expertise créée suite aux inondations de 2021 pour évaluer les risques.

Avec la France

Au niveau de la Cellule de sécurité provinciale, une procédure de concertation opérationnelle existe entre le DNF et la zone de secours Luxembourg. Chaque bourgmestre doit disposer d’un plan général d’urgence.

Depuis 2016, plusieurs exercices de terrain ont été organisés, le dernier en avril 2022. Deux personnes pour la province de Luxembourg ont été formées dans le cadre du mécanisme européen de la protection civile pour les feux de forêt de grande ampleur.

À noter encore que le gouverneur Schmitz a signé le 18 novembre 2021 un accord de coopération avec les Ardennes françaises. La signature d’accords du même type avec les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle est à l’agenda du mois de septembre. Des conventions de coopération avec les zones de secours connexes existent.

La députée reste donc confiante, la sécurité passe par la collaboration des acteurs pour monter en puissance, et d’évoquer la gestion des récents incendies.

Reste la question de la zone de secours, en particulier du matériel. Un plan d’investissement prévoit l’acquisition de camions de nouveaux genres. Un système cartographique permet de répertorier informatiquement les points d’eau naturels accessibles.

Fin de débat, les conseillers Jacquet et Deblire estiment que la zone de secours fonctionne bien. Mais ils souhaitent que le Fédéral prenne ses responsabilités, car, pensent-ils, les communes ont assez donné.