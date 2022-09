Deux pompiers de Saint-Hubert gravement blessés à Grupont dans un accident

Il était aux environs de 6h30 quand l’alerte a été donnée aux pompiers de Marche et de Saint-Hubert pour un banal feu de broussailles à Wellin. C’est en se rendant sur place qu’un camion-citerne des sapeurs borquins a eu un accident. Le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule dans le rond-point de Grupont (Tellin). Le camion s’est couché et a terminé sa course dans la façade d’une maison. Les pompiers sont grièvement blessés.