Vers une grève des repas à Léglise?

À l’instar de Neufchâteau, les écoles communales de Léglise font appel à la Résidence Pré Fleuri de Neufchâteau pour les repas chauds du midi depuis l’année scolaire dernière. Mais voilà, des problèmes ont été constatés sur les menus et la qualité des repas servis. De quoi donc se montrer prudent pour la rentrée de cette année."Nous avons eu plusieurs réunions avec le traiteur l’année scolaire dernière,souligne l’échevin de l’Enseignement, Simon Huberty.Des rencontres qui ont permis de signaler ce qui n’allait pas et où le traiteur s’est montré à l’écoute. Neufchâteau a déposé les mêmes doléances que nous, ce qui démontre qu’un problème évident existait. Pour cette rentrée, nous allons donc voir si des choses ont été améliorées puisque qu’on nous a promis des changements. Le menu de septembre est déjà différent, nous verrons ce que ça donnera dans l’assiette."Et la commune ne va pas y aller par quatre chemins pour vérifier tout cela."Un repas sera livré quotidiennement à la commune et une équipe testera ces produits,poursuit Simon Huberty. L’échevin précise que si le niveau attendu n’est pas au rendez-vous, une grève des repas sera inévitable."Si c’est le cas, on expliquera la situation aux parents et on ne commandera plus de repas durant une à deux semaines. Ainsi, nous marquerons le coup pour nous faire entendre."