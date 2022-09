Série: pédagogies alternatives (8/10) | Il fait bon vivre à l’école libre d’Amonines

"Nous avons vécu une très belle rentrée et les nouveaux élèves sont déjà bien intégrés. L’accueil des parents a pu retrouver pour la première fois depuis deux ans (eh oui, la faute à ce Covid, toujours) une forme plus conviviale. Les parents ont pu découvrir les classes, échanger avec l’équipe et découvrir les nouveaux aménagements, le deuxième étage, récemment récupéré, et la cour de récréation,"se réjouit Jessica Smets, directrice. Voilà bien un exemple édifiant d’application pratique des acquis, typique des pédagogies dites actives. L’an dernier, les 3-4-5primaires disposaient d’un budget pour aménager leur cour. Ils ont donc dû proposer leurs idées, les lister, en imaginer le coût et puis le vérifier et surtout réfléchir à des propositions adaptées à tous les niveaux, de la 1rematernelle à la 6eprimaire. Le résultat? Une cour aménagée avec un parcours vélo, un terrain de foot, une table de ping-pong et un punching-ball. Bravo les enfants!

Cette année, d’autres projets sont prévus. On dit déjà que les plus grands apprendront à prendre le bus et le train, qu’une "Gazette d’Amonines" verra le jour, que d’autres classes alimenteront la page du site de l’école "Les petits reporters", qu’il y aura des rencontres intergénérationnelles avec le Home Philippin et que le Mont d’en bas donnera des animations pour apprendre à utiliser la serre toute l’année.